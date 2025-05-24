Глава Чехова вместе с волонтерами передал два генератора для бойцов СВО

Глава Чехова Михаил Собакин совместно с активистами волонтерского движения «Zа Жизнь» передали бойцам специальной военной операции два генератора. В мероприятии также приняли участие молодогвардейцы и ветеран СВО из Чехова Роман Балабаев.

В 2023 году он, освоив управление беспилотными летательными аппаратами, добровольно отправился в зону СВО, выполняя боевые задачи на Бахмутском направлении. В феврале 2025 года был демобилизован из-за полученного ранения.

В ближайшее время генераторы вместе с собранной жителями гуманитарной помощью будут направлены бойцам добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны».

«Как отмечают волонтеры, у военных всегда наибольший запрос на воду и баннерную ткань, которая помогает в оборудовании блиндажей. Также в качестве гуманитарной помощи будут отправлены продукты, газовые баллоны, предметы личной гигиены и маскировочные сети», - отметил глава Чехова.