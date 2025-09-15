Глава Чехова стал наставником в программе «Герои Подмосковья»

Образовательная программа «Герои Подмосковья» нацелена на подготовку высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти. В мастерской управления «Сенеж» обсудили, как проект помогает адаптироваться к гражданской службе и осваивать управленческие компетенции.

В рамках встречи вице-губернатор Московской области Мария Нагорная представила наставников и рассказала о принципах их работы с финалистами.

«От нашего округа в программе участвует Артем Чурилов. Мы давно находимся с ним в постоянном контакте и для меня честь быть его наставником. В ходе обучения мы уже на практике сформировали и детально разобрали вопросы, находящиеся в компетенции муниципалитета», — рассказал глава муниципалитета Михаил Собакин.

Сначала участники изучат азы государственного управления и стратегического развития. Курс лекций по геополитике, конституционным основам и национальным проектам продлится 11 дней. В ноябре текущего года и в феврале и апреле следующего финалисты проекта освоят модули «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления». В перерывах между курсами участники будут проходить стажировки под руководством наставников.

«Уверен, что все полученные знания и навыки помогут Артему для дальнейшего определения своего профессионального пути и позволят нам вместе добиться еще больших перемен на благо нашего округа Чехов», — отметил Михаил Собакин.