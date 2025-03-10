Глава Чехова провел встречу со вдовами и матерями погибших бойцов СВО

В преддверии Международного женского дня руководитель муниципалитета Михаил Собакин встретился со вдовами и матерями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Глава округа отметил, что значение подвига бойцов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Родины, невозможно переоценить.

Поддержку семьям героев администрация Чехова оказывает всегда. Вопросы решаются быстро и качественно. Особое внимание уделяют семьям с детьми. Среди таких — Елена Никишина, которая пришла на мероприятие вместе со своими дочками.

«Все очень здорово. Так хорошо, когда помнят, помогают, поздравляют, оказывают внимание, да и вообще можно обсудить вопросы дополнительные», — поделилась Елена Никишина.

На встрече обсудили установку памятника на Новом кладбище, который должен будет увековечить память погибших бойцов. В День защитника Отечества в Чехове был открыт закладной камень на Аллее Героев кладбища с целью последующей установки монумента. Сейчас рассматривается возможность создания Аллеи Памяти воинов, павших в ходе СВО, в сквере между домом культуры «Дружба» и Седьмым кварталом, где будут высажены именные деревья и установлен мемориал.

Михаил Собакин выразил всем женщинам слова поддержки и благодарности, поздравил с наступающим праздником и пожелал счастья, здоровья и благополучия.