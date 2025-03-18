18 марта 2025 10:30 Глава Чехова провел встречу с ветеранами СВО 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Спецоперация

Чехов

Специальная военная операция РФ на Украине

В Чехове начала свою работу Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Ее участники смогут оперативно получать всю необходимую помощь, а также передавать свой мужественный опыт молодому поколению.

Инициатива создания ассоциации принадлежит президенту России Владимиру Путину. Сразу же после его предложения в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева были созданы региональное и местное отделения. Руководителем местного отделения в Чехове стал Владимир Мазур, военнослужащий и ветеран СВО, который является командиром группы разведки штурмового батальона и дважды кавалером ордена Мужества.

Основными направлениями работы ассоциации будут трудоустройство и помощь в поиске работы, социальная поддержка и юридическая помощь, патриотическое воспитание, а также участие в образовательных проектах по сохранению памяти о подвигах героев.

«Задач на самом деле много. Но самая главная — это поддержка и объединение ветеранов», — отметил Владимир Мазур. На встрече также присутствовали представители воинских частей округа и социальные координаторы «Фонда Защитника Отечества». «Обсудили ряд инициатив, которые мы обязательно поддержим. Главное, что все мы сегодня понимаем, что жизненные ориентиры наших бойцов должны стать примером и вдохновлять нашу молодежь работать на благо и развитие нашей Родины и гордиться тем, что они являются ее частью», — подчеркнул глава округа Михаил Собакин.