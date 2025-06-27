Глава Чехова провел встречу с участниками Ассоциации ветеранов СВО

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин посетил Вознесенскую Давидову пустынь, где встретился с благочинным Чеховского церковного округа игуменом Сергием и членами местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Основными темами обсуждения стали перспективы развития деятельности организации и вопросы социальной поддержки военнослужащих.

Участники встречи возложили цветы к памятнику «Бойцам спецназа — солдатам России», совершили молебен преподобному Давиду, а также помянули погибших воинов и помолились за здоровье ныне живущих защитников Отечества.

Михаил Собакин обсудил с собравшимися планы по установке памятников ветеранам СВО. Один из них хотят разместить на Аллее героев на новом кладбище, а второй — на Аллее памяти за Аркой скорби. По проекту планируется создание монументальной скульптуры с антивандальным экраном, на котором будут увековечены имена всех погибших и пропавших без вести героев Чехова.

«Это позволит увековечить боевой путь наших героев и сделать их память доступной для всех жителей и гостей округа», — отметил глава округа. На мероприятии был избран председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Им стал Николай Трофимов, который стал одним из первых добровольцев, а после ранения проходил длительное лечение. Для работы ассоциации администрация выделила в Чехове на улице Молодежной помещение, в котором будут проходить мероприятия.