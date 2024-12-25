Глава Чехова присоединился ко всероссийской акции «Елка желаний»

Благотворительное мероприятие проводится в городском округе в шестой раз. В этом году в акции приняли участие глава муниципалитета Михаил Собакин, депутаты окружного совета, предприниматели и неравнодушные жители.

Более сотни игрушек с пожеланиями детей из семей участников СВО и вынужденных переселенцев из Курской области были развешаны на главной елке Чехова. Глава городского округа рассказал, что в прошлом году он смог исполнить мечты Романа, отец которого погиб в зоне спецоперации, и Даниила, который хотел поплавать с дельфинами.

«В этом году в снятых мной шариках пожелания Миши и Анны Гусевых, а также годовалой Софии. В канун Нового года их мечты обязательно исполнятся», — пообещал Михаил Собакин.

Он добавил, что «Елка желаний», которая проводится в России с 2018 года, стала самой трогательной, доброй и волшебной традицией. Руководитель муниципалитета поблагодарил всех, кто принял участие в акции.