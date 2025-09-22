Глава Чехова посетил зону СВО с гуманитарной миссией
С начала специальной военной операции волонтеры, неравнодушные жители и представители администрации Чехова оказывают поддержку бойцам. На этот раз руководитель муниципалитета Михаил Собакин лично доставил гуманитарную помощь российским военнослужащим и детям с новых территорий.
В рамках гуманитарной миссии делегация Чехова посетила дом-интернат в городе Снежное Донецкой Народной Республики и школу имени Андрея Линева в Луганске. По запросу учебных заведений доставили канцелярские товары, инструменты для ремонта и бытовую технику: волонтеры Чехова передали телевизор. Воспитанникам вручили сладкие подарки.
«Посещение детей — это всегда трогательные встречи. Когда мы приезжаем, ребята всегда нас встречают и помогают разгружать машины. Мы и дальше продолжим обеспечивать наши подшефные школы всем необходимым», — подчеркнул Михаил Собакин.
Для бойцов привезли квадроцикл, коптеры, генераторы помех, оборудование для связи, маскировочные сети, рюкзаки, а также белье и фрукты. От благочинного Чеховского церковного округа, настоятеля монастыря Вознесенская Давидова пустынь игумена Сергия (Куксова) передали иконы и отдельную, собранную прихожанами, гуманитарную помощь. Весь груз доставили подразделению Дмитрия Ефремова с позывным Узбек, в котором служат и бойцы из Чехова. Имея за плечами колоссальный боевой опыт, в начале специальной военной операции Ефремов возглавил один из полков, состоящий из мобилизованных бойцов. Сейчас он занимает должность заместителя начальника штаба одной из армий нашей группировки. Для поддержания боеспособности и боеготовности в подразделении постоянно проходят занятия для личного состава, отрабатываются основные навыки в управлении дронами и антидроновыми устройствами.
«Приезжая на позиции к бойцам, мы видим, как наша армия продвигается вперед. Отодвигая линию фронта, Вооруженные силы России обеспечивают безопасность мирных жителей. Благодарю все наши волонтерские объединения и всех неравнодушных жителей за постоянную помощь, которую оказывают», — отметил Михаил Собакин.