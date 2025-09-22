Глава Чехова посетил зону СВО с гуманитарной миссией

С начала специальной военной операции волонтеры, неравнодушные жители и представители администрации Чехова оказывают поддержку бойцам. На этот раз руководитель муниципалитета Михаил Собакин лично доставил гуманитарную помощь российским военнослужащим и детям с новых территорий.

В рамках гуманитарной миссии делегация Чехова посетила дом-интернат в городе Снежное Донецкой Народной Республики и школу имени Андрея Линева в Луганске. По запросу учебных заведений доставили канцелярские товары, инструменты для ремонта и бытовую технику: волонтеры Чехова передали телевизор. Воспитанникам вручили сладкие подарки.

«Посещение детей — это всегда трогательные встречи. Когда мы приезжаем, ребята всегда нас встречают и помогают разгружать машины. Мы и дальше продолжим обеспечивать наши подшефные школы всем необходимым», — подчеркнул Михаил Собакин.