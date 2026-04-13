Глава Чехова посетил передовую и передал помощь бойцам

Михаил Собакин накануне Пасхи посетил позиции российских военнослужащих и передал гуманитарную помощь. Делегация побывала в Запорожской области и на Северском направлении, где служат жители Чехова.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совершил рабочую поездку в зону боевых действий. Он встретился с военнослужащими, обсудил их потребности и передал необходимое оснащение и продукты.

Первой точкой стала Запорожская область. Делегация посетила гвардейский полк, сформированный осенью 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья. Подразделение участвовало в тяжелых боях у Работино летом 2023 года, где сдержало контрнаступление противника. В составе делегации находился ветеран СВО Артем Чурилов, ранее служивший в этом полку.

Военнослужащим доставили мототехнику, генераторы и другое оборудование. К Пасхе им передали освященные куличи, а также продукты длительного хранения, фрукты и предметы первой необходимости.

«В первую очередь я привез нашим бойцам слова искренней благодарности и твердой поддержки от губернатора Андрея Воробьева. Он знает о нуждах военнослужащих и гордится их мужеством», — сказал Михаил Собакин.