Глава Чехова посетил передовую и передал помощь бойцам
Михаил Собакин накануне Пасхи посетил позиции российских военнослужащих и передал гуманитарную помощь. Делегация побывала в Запорожской области и на Северском направлении, где служат жители Чехова.
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совершил рабочую поездку в зону боевых действий. Он встретился с военнослужащими, обсудил их потребности и передал необходимое оснащение и продукты.
Первой точкой стала Запорожская область. Делегация посетила гвардейский полк, сформированный осенью 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Подмосковья. Подразделение участвовало в тяжелых боях у Работино летом 2023 года, где сдержало контрнаступление противника. В составе делегации находился ветеран СВО Артем Чурилов, ранее служивший в этом полку.
Военнослужащим доставили мототехнику, генераторы и другое оборудование. К Пасхе им передали освященные куличи, а также продукты длительного хранения, фрукты и предметы первой необходимости.
«В первую очередь я привез нашим бойцам слова искренней благодарности и твердой поддержки от губернатора Андрея Воробьева. Он знает о нуждах военнослужащих и гордится их мужеством», — сказал Михаил Собакин.
Далее делегация направилась на Северское направление. Там проходят службу многие жители Чехова. Бойцам передали посылки от школьников и помощь от волонтеров. К празднику им также вручили освященные куличи.
Отдельно поздравили капитана с позывным «Нефрит», жителя Чехова, которому передали подарок от семьи ко дню рождения.
«Помощь тыла имеет значение для каждого бойца. Такие поездки подтверждают, что за ними стоит поддержка людей. Благодарю всех, кто помогает и продолжает это делать», — отметил Михаил Собакин.