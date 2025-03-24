Глава Чехова подвел итоги работы за 2024 год
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин выступил с ежегодным отчетом о работе за прошедший год. В традиционной встрече приняли участие жители округа и представители разных сфер деятельности.
Михаил Собакин отметил, что администрация муниципалитета продолжает в своей работе руководствоваться основными национальными целями и проектами, которые обозначил президент России Владимир Путин. «Эта идеология позволяет нам обеспечить перемены в округе, Московской области и стране», — сказал глава Чехова.
Немаловажной темой стала поддержка бойцов СВО и их семей. С начала специальной военной операции из Чехова отправили свыше 400 тонн гуманитарной помощи, а в этом году создали местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Уже полтора года поддержку военнослужащим и их семьям оказывает созданный по инициативе президента фонд «Защитники Отечества».
Еще одной важной темой глава округа назвал модернизацию котельных. «Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области округ вошел в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения. Впервые за все время будут реконструированы и капитально отремонтированы 22 котельные и переложены 25 километров тепловых сетей», — рассказал Михаил Собакин.
Команда администрации Чехова провела большую работу, чтобы включить в госпрограмму строительство дополнительного корпуса гимназии № 2 на 550 мест. Новым вызовом станет включение в госпрограмму Московской области строительства школы в микрорайоне Олимпийский.
Особое внимание уделяется подрастающему поколению. В Чехове активно реализуются президентские и губернаторские проекты для развития молодежи, в том числе «Самбо в школу» и «Za самбо». На базе школ работают 13 центров «Точка роста», а благодаря программам «Математические классы» и «Цифровые классы Подмосковья» ребята углубленно изучают профильные предметы.
«Молодежь — это наше будущее, они очень инициативные, креативные. Важно поддерживать реализацию их идей, и я думаю, что при грамотном сотрудничестве с ними многого можем добиться», — отметил член молодежного парламента Чехова Илья Гончаренко.
В Чехове ведется активная работа по привлечению медицинских кадров. На сегодняшний день в больницах округа трудятся 249 врачей, 454 работника среднего медицинского персонала и 67 — младшего. Только за последнее время в больницу трудоустроились 38 человек.
Михаил Собакин с гордостью отметил, что в муниципалитете живут и воспитывают своих детей 2180 многодетных семей. По России эта цифра составляет 8%, а по Московской области — 9% от общего числа. Чехов практически в два раза превзошел общероссийский показатель.
Руководитель муниципалитета отметил, что все начатые проекты будут продолжены и реализованы. Он поблагодарил жителей, почетных граждан и ветеранов за участие в жизни округа. «Вместе мы проделали большую работу и не собираемся останавливаться на достигнутом», — подчеркнул Михаил Собакин.