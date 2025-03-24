Глава Чехова подвел итоги работы за 2024 год

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин выступил с ежегодным отчетом о работе за прошедший год. В традиционной встрече приняли участие жители округа и представители разных сфер деятельности.

Михаил Собакин отметил, что администрация муниципалитета продолжает в своей работе руководствоваться основными национальными целями и проектами, которые обозначил президент России Владимир Путин. «Эта идеология позволяет нам обеспечить перемены в округе, Московской области и стране», — сказал глава Чехова.

Немаловажной темой стала поддержка бойцов СВО и их семей. С начала специальной военной операции из Чехова отправили свыше 400 тонн гуманитарной помощи, а в этом году создали местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Уже полтора года поддержку военнослужащим и их семьям оказывает созданный по инициативе президента фонд «Защитники Отечества».

Еще одной важной темой глава округа назвал модернизацию котельных. «Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области округ вошел в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения. Впервые за все время будут реконструированы и капитально отремонтированы 22 котельные и переложены 25 километров тепловых сетей», — рассказал Михаил Собакин.

Команда администрации Чехова провела большую работу, чтобы включить в госпрограмму строительство дополнительного корпуса гимназии № 2 на 550 мест. Новым вызовом станет включение в госпрограмму Московской области строительства школы в микрорайоне Олимпийский.