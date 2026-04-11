Глава Чехова передал волонтерам СВО материалы для плетения сетей

Михаил Собакин 9 апреля посетил волонтерское объединение «Горячие сердца», расположенное на базе дома культуры «Родник» в селе Шарапово. Он передал добровольцам материалы для плетения маскировочных сетей и изготовления костюмов «Леший».

Организация работает с осени 2022 года. За это время коллектив разросся и открыл отделения в Венюкове, Стремилове и Ваулове. Волонтеры помогают фронту, отдельным подразделениям и госпиталям, в том числе развернутым на передовой.

С 2022 года добровольцы изготовили 60 тысяч окопных свечей, переработав 22 тонны парафина, связали около трех тысяч шерстяных носков и сплели более 1000 маскировочных сетей — это около 400 костюмов «Леший».