Глава Чехова передал волонтерам СВО материалы для плетения сетей
Михаил Собакин 9 апреля посетил волонтерское объединение «Горячие сердца», расположенное на базе дома культуры «Родник» в селе Шарапово. Он передал добровольцам материалы для плетения маскировочных сетей и изготовления костюмов «Леший».
Организация работает с осени 2022 года. За это время коллектив разросся и открыл отделения в Венюкове, Стремилове и Ваулове. Волонтеры помогают фронту, отдельным подразделениям и госпиталям, в том числе развернутым на передовой.
С 2022 года добровольцы изготовили 60 тысяч окопных свечей, переработав 22 тонны парафина, связали около трех тысяч шерстяных носков и сплели более 1000 маскировочных сетей — это около 400 костюмов «Леший».
Координатор сообщества Анастасия Родионова рассказала, что по просьбе реаниматолога с позывным «Наркоз» волонтеры начали делать эвакуационные наборы (простыни, одеяла, мини-подушки) и шить белье для госпиталей.
Михаил Собакин отметил, что волонтеры активно взаимодействуют друг с другом. Например, недавно за пару дней собрали машину помощи для бойцов на Курском направлении. Глава пообещал содействие в решении ряда просьб, включая поиск помещения. Также он предложил муниципальные машины для перевозки гуманитарных грузов — водители уже не раз ездили и знают маршрут.
