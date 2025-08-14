Глава Чехова передал в зону СВО детектор дронов «Булат»

Весной семья бойца Виталия с позывным «Алтай» уже обращалась с запросом на маскировочные сети, медикаменты, повседневные бытовые предметы, нательное белье и продукты питания. На этот раз они попросили оборудование, необходимое для своевременного противодействия беспилотной угрозе.

Виталий вырос в деревне Ваулово, срочную службу проходил в Воздушно-десантных войсках России. В октябре 2023 года ушел на фронт добровольцем со словами: «Мой дед служил на благо Родины, и я пойду». На данный момент служит на Курском направлении. Имеет Медаль участника специальной военной операции.

До ухода на фронт Виталий работал на предприятии «СВОК» старшим смены, собирал вентиляционное оборудование. Там же сейчас продолжает трудится его гражданская супруга Ольга и ее дочь Ирина. Они активно участвуют в сборах гуманитарной помощи и сами же ее отвозят.

Помочь военнослужащим может любой житель Чехова. На официальном сайте администрации размещен список сообществ, которые собирают и отправляют гуманитарные грузы бойцам в зону специальной военной операции, а также жителям новых регионов и приграничных областей.