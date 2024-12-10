Глава Чехова передал ружье против дронов и тактическую обувь для бойцов СВО

В городском округе Чехов руководитель муниципалитета Михаил Собакин встретился с волонтерами. Он передал им антидроновое ружье и специализированную обувь для военнослужащих СВО.

Участники сообщества «Помощь добровольцам СВО-Чехов» рассказали главе округа Михаилу Собакину, что скоро на фронт отправят новую партию гуманитарного груза. Они отметили, что бойцам необходимы ружье против дронов и удобная обувь.

С начала специальной военной операции волонтеры организации «Помощь добровольцам СВО-Чехов» помогают защитникам на передовой, они плетут маскировочные сети, покупают необходимое оборудование и высокотехнологические аппараты.

«Совсем скоро груз доставят ребятам, которые продолжают с успехом выполнять задачи специальной военной операции, приближая нашу победу!» — поделился глава городского округа Михаил Собакин.

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