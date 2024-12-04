Глава Чехова передал продукты питания волонтерам проекта «Кашеварочка»

В качестве гуманитарной помощи глава городского округа Чехов Михаил Собакин передал волонтерам проекта «Кашеварочка» продукты. Добровольцы приготовят из них питание для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Работающий на энтузиазме волонтеров некоммерческий проект «Кашеварочка» создала мама военнослужащего Ирина Широкова из Чехова. Он объединил десятки жителей округа. Свыше 40 тысяч порций сублимированных супов и каш приготовили члены организации за год. Они самостоятельно разработали все рецепты.

«Каждые три-четыре недели мы выезжаем в госпиталь Белгорода, в приграничье, которое постоянно находится под обстрелами. Передаем продукты для полевых госпиталей. Оттуда направляемся в Курскую область», — поделилась Ирина Широкова.

О проекте знают уже на разных направлениях в зоне специальной военной операции. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин побывал в организации, он отметил, что помещения волонтерам уже не хватает.

«Со своей стороны предложил им несколько вариантов, куда можно переехать и в более комфортных условиях продолжить благородную миссию. Также в дальнейшем будем оказывать необходимую помощь в части доставки груза в пункт назначения», — добавил он.

Михаил Собакин поблагодарил горожан, которые объединяются для помощи бойцам специальной военной операции, а также жителям новых и приграничных территорий.

«Своей деятельностью вы лишний раз доказываете, что только вместе мы можем победить, восстановить такой хрупкий мир и обеспечить на многие годы безопасность нашим детям», — подчеркнул он.

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