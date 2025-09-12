Глава Чехова передал мини-экскаватор бойцам СВО

Объемный гуманитарный груз отправится в семь подразделений Луганской и Донецкой народных республик. Партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции передадут через волонтеров Владимира Мазура и его супругу Екатерину.

Впервые военные попросили привезти специальную технику — мини-экскаватор, который позволит в максимально короткое время обустраиваться на новых местах. Как отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин, на данный момент Вооруженные силы России движутся вперед по всем фронтам, поэтому бойцам необходимо максимально быстро обустраивать новые блиндажи и окопы. Подобная техника не только сэкономит время, но и высвободит людей.

Волонтерские сообщества Чехова и местные предприниматели находятся в постоянном контакте друг с другом: активисты помогают в сборе гуманитарной помощи и ее доставке.

«Помимо экскаватора, волонтеры везут воду, которая сегодня является одним из самых востребованных запросов. Традиционно в грузе присутствует „птичка“, в этот раз были запросы на медицинские рюкзаки. Все это в ближайшее время будет доставлено на передовую нашим защитникам, которые каждый день уверенно приближают нашу общую Победу», — подчеркнул Михаил Собакин.

В округе функционируют различные волонтерские сообщества. Получить всю необходимую информацию об их деятельности можно на официальном сайте администрации.