Глава Чехова передал квадрокоптер бойцам СВО

В муниципалитете продолжают собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Глава округа Михаил Собакин встретился с представителем волонтерской группы «Сухомятка Чехов» Аленой Ивановой и передал ей квадрокоптер.

Алана Иванова и другие волонтеры оказывают помощь бойцам СВО с 2022 года. Их клуб находится в селе Новый Быт. Сначала они готовили только сухие пайки, но затем расширили список необходимых на фронте вещей: от гвоздей и молотков до детекторов дронов. Сейчас в команде 12 человек.

В рамках благотворительной акции «Все вместе от победы 1945-го до победы 2025-го» активисты рассылали письма в администрации Московской области с просьбой предоставить нужную для бойцов технику.

«Администрация Чехова откликнулась, и сегодня мы получили такой волшебный прибор, который потом, буквально через пару дней, будет передан на нужное направление и начнет выполнять свои боевые задачи», — отметила Алена Иванова.

Муниципальные власти и дальше будут оказывать необходимую помощь волонтерам, семьям и участникам СВО.