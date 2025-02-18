Глава Чехова передал гуманитарную помощь бойцу СВО

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин навестил участника специальной военной операции Александра. Глава округа передал военнослужащему и его товарищам необходимые на передовой вещи.
Михаил Собакин пообщался с Александром и его близкими и поблагодарил бойца СВО за мужество и героизм. «Спасибо за то, что даешь возможность и подрастающему поколению, и нам жить спокойно, отстаиваешь независимость нашей Родины. Главное, чтобы в твоей семье было спокойно. Просто знай, что мы есть», — сказал руководитель муниципалитета.
Александр отправился в зону СВО еще в октябре 2022 года. Боевое слаживание прошел в Твери, затем в Наро-Фоминске. Сейчас он служит в артиллерии на Боровском направлении. В настоящее время военнослужащий находится в отпуске. Он помогает матери по хозяйству, а также своим боевым товарищам, собирая всю необходимую гуманитарную помощь.
По просьбе бойца Михаил Собакин передал ему детектор дронов, маскировочные сети, аккумуляторы, рации и бензопилу. «Особенно важен детектор от FPV-дронов. Сейчас они летают достаточно высоко и бесшумно. А так у тебя детектор пищит — и он показывает всегда расстояние», — оценил технику Александр.
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