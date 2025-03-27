Глава Чехова передал гуманитарную помощь бойцам СВО

В муниципалитете продолжают собирать гуманитарные грузы для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Глава округа Михаил Собакин встретился с бойцом группировки «Север» и передал все необходимое для наших солдат.

Михаил Собакин также выслушал просьбы и пожелания участников СВО. Руководитель муниципалитета пообещал помочь бойцам с трудоустройством после возвращения с фронта. «Прежде всего нужно обратить внимание на то, чтобы помочь людям, которые находятся на главном рубеже. Большинство наших предпринимателей разделяет такую позицию. Сформирован пул организаций, которые готовы принять на работу участников СВО», — сказал Михаил Собакин.

Боец группировки «Север» поблагодарил главу Чехову за гуманитарную помощь. «Детекторы очень важны. Это очень сильно упростит нам работу по пеленгации дронов. А рации совпадают с теми, которыми мы пользуемся. Это еще раз говорит о внимательности людей», — отметил военнослужащий.

Бойцы группировки «Север» продолжают выполнять те задачи, которые поставило командование Вооруженных сил России в специальной военной операции. Сейчас они охраняют государственную границу в Белгородской и Курской областях.