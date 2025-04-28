Глава Чехова передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин вместе с председателем местного отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Владимиром Мазуром и его супругой Екатериной отправился на передовую. В преддверии празднования 80-летия Великой Победы они доставили военнослужащим все необходимое.

Во время маршрута Михаил Николаевич посетил четыре подразделения, которые выполняют боевые задачи от Луганска до Северодонецка. Защитникам Отечества привезли коптеры, усилители сигнала, детекторы дронов, военное обмундирование и другие необходимые предметы.

Представители «Чеховских кашеварочек» передали сублимированные продукты, а другие добровольческие организации — маскировочные сети, продукты, средства гигиены, одежду и письма от детей.

«Когда наши волонтеры формируют груз для отправки в подразделения, они сообщают родным бойцов, чтобы каждая семья могла передать что-то своему герою. В этот раз также все посылки были переданы адресатам. Где-то бойцы с гордостью демонстрировали нам трофеи и делились рассказами о боевых действиях», — отметил Михаил Собакин.

Отдельный специальный груз был сформирован по запросу чеховского бойца с позывным «Веселый». Его сын, будучи в детском оздоровительном лагере «Литвиново», в числе других детей встречался с губернатором Андреем Воробьевым. Мальчик обратился с просьбой приобрести для папы квадроцикл и детекторы дронов. Всю необходимую технику глава Чехова передал военнослужащему лично в руки.