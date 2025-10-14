Глава Чехова навестил семью ветерана СВО

Глава округа Михаил Собакин совместно с участником программы «Герои Подмосковья» Артемом Чуриловым посетил семью ветерана специальной военной операции Александра Афонина и поздравил с днем рождения его сына Максима. На 18-летие юноше подарили электроколяску.

Подполковник Александр Афонин окончил Кемеровское высшее военное училище связи, по распределению попал в Подольск, служил в Муроме, затем перевелся в Чехов. Последние 10 лет работал в Главном штабе сухопутных войск России, был отмечен ведомственными наградами и медалями за выслугу лет. Неоднократно выезжал в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач, был награжден медалью Суворова. Полтора года назад трагически погиб.

Супруга Виктория осталась одна воспитывать пятерых детей. В большой семье налажены поддержка и взаимовыручка — подросшие ребята активно помогают вести домашнее хозяйство и присматривать за младшими, а опору матери составляет 21-летний старший сын Денис. Сейчас он учится в Московском энергетическом институте, занимается тайским боксом и рассматривает карьеру военного. Среднему сыну Максиму исполнилось 18 лет, также в семье подрастают 11-летний Арсений и две сестренки — второклассница Маша и Мирослава, которой скоро исполнится два года. Недавно многодетная семья переехала в просторную квартиру, которую приобрели с помощью субсидии от государства.

Михаил Собакин вместе с участником программы «Герои Подмосковья» Артемом Чуриловым навестили среднего сына героя, поздравили его с совершеннолетием и подарили подарки.

«Стараемся всеми способами поддержать семьи, где потеряли своего героя, оказать необходимую помощь и уделить должное внимание. Виктория обратилась к нам с просьбой о приобретении электроколяски для Максима, чтобы обеспечить мобильность мальчику из-за особенностей развития. В свой день рождения Максим стал обладателем долгожданного средства передвижения, теперь у него будет больше возможностей для прогулок и познания мира», — отметил руководитель муниципалитета.