Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с благочинным игуменом Сергием

На встрече обсудили вопросы совместной работы, развития культуры, сохранения исторической памяти и проведения общественно-значимых мероприятий. Также присутствовал настоятель храма Луки Симферопольского священник Дионисий Пугачев.

По словам Михаила Собакина, с духовенством Чеховского церковного округа администрацию муниципалитета связывают давние дружеские отношения и тесное взаимодействие.

«Это и духовное воспитание детей и подрастающего поколения, и посещение бойцов на передовой в зоне специальной военной операции», — рассказал Михаил Собакин.

Кроме того, в Чехове общими усилиями осуществляют значимые образовательные и социально-культурные проекты: «Рождественские чтения», «Разговоры о важном», семейный клуб «Путь к добру», просветительский проект Подольской епархии «Добрый сад» и другие. На территории многих храмов округа функционируют волонтерские объединения. Активисты оказывают поддержку не только военнослужащим, но и всем нуждающимся.