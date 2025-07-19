Глава Чехова Михаил Собакин посетил сообщество волонтеров

Руководитель муниципалитета передал сообществу волонтеров «Сети. Чехов. Полиграф» по их просьбе материал для пошива белья. Готовые изделия доставят бойцам специальной военной операции в госпитали.

По словам Михаила Собакина, сообщество «Сети. Чехов. Полиграф» — это одна из шести точек плетения волонтерской группы «Маскировка для СВОих Москва и Московская область», которые расположены в муниципальном округе Чехов.

«Ее организовали неравнодушные жители в марте 2023. С тех пор организация ведет активную деятельность по плетению маскировочных сетей и пошиву постельного и нательного белья для госпиталей первой линии, куда везут бойцов прямо с поля боя», — рассказал глава Чехова.

В состав сообщества входят и члены клуба «Активное долголетие», и молодежь, многие приходят сюда после работы. Одна из участниц изобрела уникальную схему плетения сетей под названием «Скрипка», которую уже используют во многих волонтерских организациях России.

«Несмотря на жару, народу очень много приходит. Люди все разные. Иногда кто-то заканчивает в 12 часов ночи. Есть люди, которые приезжают из Москвы после работы и приходят на плетение», — отметила куратор точки плетения «Чехов. Сети. Полиграф» волонтерской организации «Маскировка для СВОих» Людмила Ляхова.

Волонтеры сотрудничают со образовательными учреждениями муниципального округа. Так, учащиеся школ № 3 и № 10 под их руководством изготавливают маскировочные сети в своих учебных заведениях. Еженедельно ребята делают по 24-25 сетей, а за все время уже сплели 2430 готовых изделий.