Глава Чехова Михаил Собакин передал бойцам СВО антидроновое ружье

Фото: Телеканал «360»

Глава Чехова Михаил Собакин передал антидроновое ружье участникам специальной военной операции из отряда старшего лейтенанта Евгения, призывавшегося из Чехова. Это оружие способно подавлять сигналы управления дронами.

Инициатива о передаче средства борьбы возникла после обращения командира одной из войсковых частей к Михаилу Собакину с просьбой о помощи в приобретении техники, способной обезопасить жизни солдат от угрозы воздушного наблюдения противника.

«Будем надеяться, что это ружье окажется в полезных руках и сбережет жизни наших ребят», — отметил Михаил Собакин во время передачи.

Отметим, что антидроновое ружье вместе с другим гуманитарным грузом уже отправлено к месту дислокации бойцов непосредственно из администрации городского округа Чехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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