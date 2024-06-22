Глава Чехова Михаил Собакин передал бойцам СВО антидроновое ружье
Глава Чехова Михаил Собакин передал антидроновое ружье участникам специальной военной операции из отряда старшего лейтенанта Евгения, призывавшегося из Чехова. Это оружие способно подавлять сигналы управления дронами.
Инициатива о передаче средства борьбы возникла после обращения командира одной из войсковых частей к Михаилу Собакину с просьбой о помощи в приобретении техники, способной обезопасить жизни солдат от угрозы воздушного наблюдения противника.
«Будем надеяться, что это ружье окажется в полезных руках и сбережет жизни наших ребят», — отметил Михаил Собакин во время передачи.
Отметим, что антидроновое ружье вместе с другим гуманитарным грузом уже отправлено к месту дислокации бойцов непосредственно из администрации городского округа Чехов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.
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