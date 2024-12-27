Глава Чехова исполнил мечту ребенка участника СВО на акции «Елка желаний»

Михаил Собакин поздравил детей из семьи участника специальной военной операции в рамках акции «Елка желаний». Он вручил подарки и поздравил с наступающим праздником.

Акция «Елка желаний» проходит в Чехове в шестой раз. Анна и Миша Гусевы стали ее участниками и написали письма Деду Морозу. В преддверии Нового года семью навестил глава округа Михаил Собакин. Он вручил загаданные подарки и поздравил с наступающим праздником маму Алену Гусеву.

Глава семейства Алексей Гусев ушел на фронт в августе 2022 года. Старший сержант погиб при исполнении боевого задания. Он был награжден Орденом Мужества посмертно Указом президента России Владимира Путина.

«Окружить заботой и вниманием семью героя — это самое меньшее, что мы можем сделать для них. В течение новогодних праздников ребятишек из семей наших бойцов ждет новогодняя елка с подарками, а также много активностей в наших парках, музеях, домах культуры и на спортивных площадках!» — отметил глава округа.

Акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. За это время более 210 тысяч детей получили заветные подарки.