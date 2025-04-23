Глава Богородского округа выступил перед жителями с ежегодным отчетом

Отчет о проделанной работе руководителя муниципалитета Игоря Сухина за прошедший год прошел в Районном доме культуры. В зале собрались жители муниципалитета, среди них военнослужащие, почетные граждане, ветераны, депутаты, представители общественной палаты, силовых структур и бизнес-сообщества.

Приоритетной по-прежнему остается помощь бойцам в зоне спецоперации и поддержка их семей. В прошлом году в детские лагеря отправились 56 детей. В этом — путевками обеспечат не менее ста ребят. В Богородском округе работает Единый центр поддержки героев СВО и их семей.

Месяц назад было создано местное отделение «Ассоциации ветеранов СВО», которое также включено в структуру единого Центра.

С начала спецоперации из муниципалитета в Луганскую и Донецкую Народные Республики и Курскую область было направлено около 260 тонн гуманитарной помощи — от продовольствия до бытовой химии. В прошлом году в Богородском округе объявили сразу два больших гуманитарных сбора.

Важнейшие проекты благодаря поддержке губернатора Московской области удалось воплотить в жизнь в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, жилищного строительства. По переселению Богородский округ — безусловный лидер в регионе. Только в Ногинске расселены 17 аварийных домов, это 642 семьи, в Купавне — 384 семьи. В планах этого года — переселить 783 человека.

Благодаря участию в госпрограммах, в 2024 году выполнили капитальный ремонт водопроводных и наружных теплосетей. Продолжается капремонт инженерной инфраструктуры со сроком выполнения в этом году. Также в планах этого года — капремонт в семи котельных.

Начиная с 2018 года отремонтировано и построено 26 образовательных учреждений. Округ дважды отмечен губернаторской премией как лучший по развитию сетей и качеству образования. В этом году планируется капремонт еще шести зданий. А в 2027 году начнется строительство новой школы в микрорайоне «Полет».

В Ногинске построили новое здание подстанции скорой помощи. Завершился ремонт кожно-венерологического отделения в Ногинске и фельдшерско-акушерского пункта в Тимково. В этом году отремонтируют приемно-диагностическое отделение с оперблоком травмоцентра первого уровня в стационаре № 1.

В целях реализации инвестиционных проектов по программе импортозамещения в прошлом году предоставлено 17 земельных участков без торгов за один рубль. По проектам импортозамещения планируется создать 891 новое рабочее место.

В каждой сфере, начиная от образования, культуры и спорта до ЖКХ, благоустройства дворов и строительства дорог, руководство Богородского округа сосредоточено на том, что действительно важно для жителей.