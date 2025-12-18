Глава Богородского округа встретился с семьями ветеранов боевых конфликтов

Глава Богородского округа Игорь Сухин пообщался с семьями воинов, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, в «горячих точках» и зоне специальной военной операции. Мероприятие прошло в Районном Доме культуры в Ногинске.

Среди приглашенных — матери, отцы, жены погибших. Также в этот день в зрительном зале были представители Совета ветеранов, организации ветеранов «Боевое Братство», общественных и молодежных организаций, депутаты, воины Ногинского гарнизона, юнармейцы, кадеты.

Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил близких и родных погибших героев за стойкость, за то, что, пережив тяжелую утрату, продолжают воспитывать детей и внуков в любви к своей Родине.

Также поблагодарили руководителей учреждений и предприятий, неравнодушных жителей, которые не остаются в стороне и всегда готовы подставить свое плечо.

Артисты и творческие коллективы подарили искренние эмоции и поделились с залом теплом своей души.

Такие встречи — это знак уважения к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны.