Глава Богородского округа проверил ремонт Центра поддержки участников СВО

В Ногинске в доме № 28 на Рабочей улице откроется Центр, который предоставит услуги участникам специальной военной операции и их семьям. Глава Богородского округа Игорь Сухин оценил качество ремонта и организации помещений.

Игорь Сухин изучил состояние работ и обсудил с подрядчиками детали проектирования. Помещения будут светлыми и просторными, а также адаптированными для людей с ограниченными возможностями. Сейчас работы близятся к завершению, скоро начнется установка мебели.

Многофункциональный Центр предоставит широкий спектр услуг, включая психологическую помощь, реабилитацию, юридическую поддержку и помощь в оформлении документов. Специалисты будут оказывать помощь по принципу «одного окна», что позволит решать все вопросы на месте.

Глава округа уверен, что новое учреждение станет важной поддержкой для бойцов и их семей, создавая условия для эффективного взаимодействия и получения необходимой помощи.