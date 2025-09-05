Глава Богородского округа провел встречу с составом частей Ногинского гарнизона

В преддверии Дня Богородского края на территории Ногинского спасательного центра МЧС России прошла рабочая встреча главы Богородского округа Игоря Сухина с командным составом воинских частей Ногинского гарнизона. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам поддержки военнослужащих и их семей.

В рамках встречи для гостей и участников была организована масштабная демонстрация возможностей спасательного центра. На строевом плацу гостям показали современные образцы вооружения и техники. Особое внимание было уделено демонстрации беспилотных систем, а также взрывных устройств и боеприпасов, обезвреженных саперами центра в ходе выполнения задач.

В учебном корпусе подготовки водительского состава участникам встречи продемонстрировали работу динамических тренажеров, а кинологические расчеты 46-го Кинологического центра показали высокий уровень подготовки служебных собак.

После экскурсии Игорь Сухин побеседовал с командирами частей, обсудили насущные проблемы, волнующие военнослужащих и членов их семей. Были выслушаны конкретные просьбы и предложения от офицерского состава.

В частности, стороны договорились возобновить практику проведения Дня призывника в формате военно-полевых сборов, а также разработать проект для знакомства военнослужащих, проходящих службу в гарнизоне, с историей и культурой Богородского края.

Отдельное внимание уделили открывающемуся 6 сентября Центру поддержки участников СВО и их семей на улице Рабочей, 28 в Ногинске. Центр станет не только «единым окном» для консультаций и обращений участников специальной военной операции и их семей, но и главной площадкой для патриотических сил округа.

«Мы надеемся, что двери Дома СВО будут всегда открыты для людей в погонах, ветеранов Вооруженных сил и активной молодежи», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.