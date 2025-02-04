Глава Богородского округа передал бойцам СВО новый автомобиль

На мероприятии также присутствовали члены совета депутатов, которые отметили значимость данного жеста для поддержки морального духа бойцов. Командир роты подчеркнул, что такая техника крайне необходима на фронте и передал слова благодарности администрации округа и Богородскому благочинию не только от себя, но и от родителей военнослужащих, которые очень ценят такую помощь. Он также отметил, что в их подразделении служат десять человек из Богородского округа.



Поддержка местных жителей и администрации имеет ключевое значение для участников СВО. Автомобили на передовой играют важную роль, обеспечивая не только доставку боеприпасов и продуктов, но и эвакуацию раненых. Каждый такой жест помогает сохранить жизни наших военнослужащих.