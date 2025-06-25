Глава Богородского округа Игорь Сухин провел личный прием жителей

Основное внимание было уделено конкретным проблемам, в первую очередь — участников специальной военной операции и их близких, а также оперативному поиску решений. На приеме семьи военнослужащих обратились с широким спектром вопросов: от насущных бытовых сложностей до получения федеральных мер поддержки.

Детально обсуждались темы выплат, медицинской помощи и улучшения жилищных условий. Профильные специалисты предоставили консультации, разъяснили алгоритмы действий и направления, куда следует обращаться за помощью, даже если вопрос решается на федеральном уровне.

Глава округа, услышав жалобу на протечку кровли, дал поручение управляющей компании устранить проблему в доме супруги участника спецоперации.

Также на прием пришел отец одного из бойцов, его интересовал вопрос затянувшегося капитального ремонта

«В доме на улице Советской в Ногинске подрядчик не довел до конца работы по проведению капитального ремонта. Отец нашего героя справедливо интересуется сроками его завершения. Обратимся в Фонд капремонта, чтобы ускорить замену подрядчика и возобновить работы», — отметил Игорь Сухин.

В этот же день глава муниципалитета вместе с заместителями провел прием жителей по личным вопросам в администрации округа. Вопросы благоустройства дворовых территорий, состояния дорог, капитального ремонта и улучшения жилищных условий были самыми частыми.

Житель улицы Декабристов пожаловался на демонтаж лавочек во дворе. Коммунальщики проинформировали, что лавочки сняли для замены бордюра — это часть комплексного благоустройства. До конца этой недели будут установлены новые.

Жители дома по улице Юбилейной попросили как можно быстрее решить вопрос с остеклением балконов. По этому вопросу управление архитектуры разработает единый проект остекления, чтобы внешний вид балкона сочетался с фасадом дома.

Администрация нацелена на конкретный результат: каждое обращение фиксировалось, далее оно будет проработано с профильными структурами. По каждому вопросу жителям будут даны письменные ответы с вероятным решением по обозначенным темам.