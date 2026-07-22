Глава Балашихи встретился с ветераном СВО и его семьей

Глава Балашихи Сергей Юров и Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев посетили ветерана Вячеслава Мамаева, который стал символом мужества и стойкости после службы в зоне СВО.

Вячеслав Мамаев был мобилизован в сентябре 2022 года и служил сержантом в Харьковской области, а затем под Бахмутом, где занимал должность командира орудия гаубичной батареи. В июле 2023 года он получил тяжелое ранение ноги, что потребовало долгого процесса восстановления, включая семь операций и обучение ходьбе заново.

«Полгода ездил по госпиталям. После каждой операции практически заново учился ходить. Год назад я еще передвигался на двух костылях, теперь только немного прихрамываю. На фронте сначала было страшно, но я позитивный человек и со временем ко всему привык. Я понимал, что на СВО я защищал свою историю, детей, Родину. Супруга и дети меня всегда поддерживают, помогают. Семья — мой надежный тыл и опора», —поделился Вячеслав Мамаев.

Супруга Вячеслава Татьяна была рядом с ним на протяжении всего его пути. Вместе с другими женами участников СВО она оказывала поддержку бойцам на фронте, собирая гуманитарную помощь по заявкам подразделений.

«Нужно было поддерживать мужей, вкладывать частичку любви, которая так необходима ребятам. И, конечно, самим не унывать, как бы ни было сложно. Но в сердце всегда была вера, что все будет хорошо», — рассказала Татьяна Мамаева.

Супруги воспитывают двоих детей: дочь Еву и сына Александра, и их семья стала примером единства и взаимопомощи в трудные времена.

Сейчас Вячеслав вернулся к предпринимательской деятельности, получил удостоверение члена местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и стал игроком футбольной команды «Штурм».

«Обсудили вопросы, которые сегодня волнуют семью. Для нас важно, чтобы каждый ветеран и его близкие чувствовали постоянную поддержку», — отметил Сергей Юров.

В Балашихе реализуется широкий комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. С марта 2025 года в округе заработало местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое занимается социальной адаптацией военнослужащих к гражданской жизни после возвращения домой. Ассоциация оказывает комплексную поддержку семьям бойцов, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь.