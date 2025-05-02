Глава Балашихи Сергей Юров встретился с участниками СВО в Донбассе

В преддверии Дня Победы глава городского округа Балашиха Сергей Юров совершил рабочую поездку в Донбасс, где лично поздравил военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и передал им гуманитарную помощь от жителей. В рамках визита он также возложил цветы к памятным мемориалам в Луганской и Донецкой народных республиках, посетив мемориальный комплекс «Острая могила», знаменитый памятник «Комбат» и Саур-могилу.

Особое внимание в поездке было уделено военнослужащим дивизии имени Дзержинского, которым Сергей Юров передал собранный в Балашихе гуманитарный груз. В состав помощи вошли строительные материалы, продовольствие и письма поддержки от горожан. Организацию сбора обеспечили местные предприятия и волонтеры.

«Эта помощь — результат совместных усилий наших предприятий и добровольцев. Хотел лично поздравить вас с Днем Победы и заверить, что дома все спокойно. Спасибо вам за вашу службу. Желаю здоровья и успехов в выполнении важных задач. Ждем вас домой!» — обратился к военнослужащим глава округа.

Кроме того, Сергей Юров посетил мобилизованных земляков в районе Донецка, передав им гуманитарную помощь от волонтеров и регионального отделения партии «Единая Россия». В посылках были необходимые вещи, продукты питания, письма поддержки, маскировочные сети, а также специальные тележки для эвакуации раненых и мотоциклы эндуро для выполнения боевых задач. Партия также направила помощь в Донецкий госпиталь — коляски для раненых, аптечки и медикаменты.

В ходе визита глава Балашихи встретился с руководителем Главного управления Росгвардии по ДНР Николаем Кузнецовым, который ранее командовал дивизией имени Дзержинского. Сергей Юров передал гуманитарную помощь для подразделений, участвующих в спецоперации.

Вместе с Николаем Кузнецовым Сергей Юров посетил Донецкий детский социальный центр, где передал воспитанникам и коллективу подарки, одежду, сладости и школьные принадлежности. В знак благодарности дети, проходящие реабилитацию, подготовили концертную программу, посвященную Дню Победы.

В здании центра зафиксированы проблемы с водоснабжением, и глава поручил специалистам из Балашихи выехать на место для их устранения, а также провести косметический ремонт спортивного зала учреждения.

В общей сложности за время поездки в Донбасс было передано более восьми тонн гуманитарной помощи. Городской округ Балашиха намерен и дальше поддерживать жителей Донбасса и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции