Глава Балашихи провел встречу с ветеранами СВО

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу с ветеранами специальной военной операции и обсудил вопросы социальной поддержки участников СВО и их семей. На встрече присутствовали руководитель местной ассоциации, Герой России Иван Клещерев, Герой России Александр Шептухин, командир дивизии имени Дзержинского Дмитрий Кузнецов, а также руководители градообразующих предприятий.

В ходе встречи участники обсудили ключевые аспекты развития системы социальной поддержки для ветеранов. Особое внимание было уделено вопросам партнерства между бизнес-сообществом и ветеранскими организациями. Это взаимодействие может создать более эффективные механизмы помощи и интеграции ветеранов в гражданскую жизнь, что особенно важно в условиях современных реалий.

«Благодарю членов нашей ассоциации за конструктивный диалог и предложения по работе с участниками спецоперации», — сказал Сергей Юров.

В округе уделяется особое внимание социальной поддержке ветеранов СВО и их семей. Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО, созданное в марте 2025 года, нацелено на помощь в социальной адаптации военнослужащих. Основные задачи ассоциации включают поддержку ветеранов в процессе возвращения к мирной жизни, помощь в трудоустройстве, а также организацию различных мероприятий, направленных на укрепление социального статуса ветеранов.