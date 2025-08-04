Глава Балашихи провел встречу с участниками СВО

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров провел личный прием, в ходе которого встретился с участниками СВО. В мероприятии также приняли участие председатель Мособлдумы, секретарь областного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, руководитель Ассоциации ветеранов СВО городского округа Балашиха Иван Клещерев.

На встрече также шла речь о реабилитации бойцов, соблюдении трудовых гарантий, льготах и пособиях. такие встречи имеют огромное значение. Это помогает воинам как можно быстрее справиться с трудностями и вернуться к привычной жизни на гражданке.

«Мы обсудили перспективы развития нашей местной ячейки Ассоциации, какие меры поддержки сегодня уже есть в регионе для семей и участников СВО, на что обратить внимание», — сказал Сергей Юров.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров регулярно проводит личные приемы. Они являются важным инструментом для оперативной и адресной помощи участникам СВО и их семьям, позволяют лично обсудить возникающие вопросы и оказать необходимую поддержку.