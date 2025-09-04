Глава Балашихи провел встречу с участниками СВО

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, а также его заместители Ирина Шведова и Дмитрий Варнавский встретились с бывшими и действующими участниками специальной военной операции. Вместе они обсудили образовательную программу «Герои Подмосковья».

Она направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов из числа участников специальной военной операции с последующим трудоустройством выпускников в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

От Балашихи к проекту присоединился Илья Агафонов, который выступил инициатором первого учебно-адаптационного сбора для ветеранов СВО. Он прошел в августе 2025 года на базе Центра специальной подготовки «Витязь».

«Первый модуль обучения начнется уже 8 сентября. Участники изучат основы работы органов государственной власти и местного самоуправления. Главная задача — дать участникам программы актуальные и практические знания о системе госуправления, благодаря чему они смогут сделать осознанный выбор: продолжить карьеру на госслужбе или применить полученный опыт в другой деятельности», — отметил Сергей Юров.

Наставниками участников выступят представители правительства Московской области, депутаты Государственной думы и Московской областной думы, а также руководители муниципальных учреждений. Проект поможет ветеранам спецоперации успешно интегрироваться в гражданскую жизнь, раскрыть потенциал и внести вклад в развитие региона.