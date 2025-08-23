Глава Балашихи провел личный прием ветеранов СВО

В Балашихе состоялась личная встреча ветеранов специальной военной операции с главой городского округа Сергеем Юровым. Участники обсудили ключевые вопросы, волнующие бойцов, вернувшихся домой, и предложили идеи для их решения.

Основной темой встречи стало трудоустройство ветеранов.

«Мы активно развиваем сотрудничество между руководителями крупнейших предприятий Балашихи, Торгово-промышленной палатой и Ассоциацией ветеранов СВО. Наша задача — поддержать каждого участника спецоперации, помочь с поиском работы, проконсультировать и предложить подходящие вакансии», — сказал глава Балашихи Сергей Юров

Особое внимание привлекло предложение ветеранов о создании единой цифровой платформы. Она позволит размещать портфолио участников СВО, упрощая поиск работы и подбор кадров для предприятий города. Инициатива направлена на оптимизацию процесса трудоустройства и уже получила поддержку администрации.

Ассоциация ветеранов СВО работает в Балашихе с марта 2025 года под руководством Героя России Ивана Юрьевича Клещерева, участника спецоперации. Организация помогает ветеранам и их семьям в трудоустройстве, получении медицинской, психологической, социальной и юридической поддержки.

Встреча стала еще одним шагом к интеграции ветеранов в мирную жизнь, укреплению их позиций в обществе и реализации их потенциала. Балашиха продолжает создавать условия для всесторонней помощи героям и их близким.