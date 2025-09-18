Глава Балашихи поделился опытом с финалистами программы «Герои Подмосковья»

В мастерской управления «Сенеж» прошел первый очный модуль образовательной программы «Герои Подмосковья». Глава Балашихи Сергей Юров встретился с финалистами проекта и поделился с ними профессиональными знаниями и практическими советами.

На участие в программе «Герои Подмосковья» было подано более 2,4 тысяч заявок из 69 регионов страны. По итогам строгого отбора в финал прошли 70 бойцов, которые принимали участие в боевых действиях в зоне СВО и имеют боевые заслуги и государственные награды, полученные за период спецоперации.

«Каждый из участников — настоящий боец, прошедший не одну тяжелейшую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Моей целью было рассказать, как они могут применить свои знания и опыт в мирной жизни, что важно учитывать при работе с людьми в городах, работая в администрации», — отметил Сергей Юров.

От Балашихи в число финалистов вошли Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, а также участники спецоперации Юрий Калинаускас, Илья Агафонов и Андрей Бычин.

Программа «Герои Подмосковья» направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также в частно-корпоративном секторе. Такой проект помогает ветеранам успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал в новой сфере деятельности.