Глава Балашихи передал оборудование для борьбы с дронами в зону СВО

В администрации городского округа Балашиха глава округа Сергей Юров встретился с участником специальной военной операции Владимиром Д. с позывным Обама, который сейчас находится в отпуске. Он передал защитнику оборудование для борьбы с дронами, а также выразил благодарность за его службу.

Владимир, уже имеющий опыт контрактной службы, отправился в зону спецоперации по мобилизации. Он отметил, что поддержка города играет огромную роль.

«Мы стараемся регулярно встречаться с нашими защитниками, чтобы передать им гуманитарную помощь и оборудование, которое помогает в зоне специальной военной операции. Это наш долг перед теми, кто защищает Родину. В этой работе нас всегда поддерживают жители, волонтеры и предприятия Балашихи, и вместе мы приближаем Победу», — подчеркнул Сергей Юров.

История Владимира связана с трагедией: его брат Александр, также участвовавший в спецоперации, погиб в июле 2023 года от минно-взрывного ранения. За подвиг его посмертно наградили орденом Мужества. В честь Александра в школе, где он учился, открыли парту героя, а на доме, где жил боец, установили мемориальную доску.