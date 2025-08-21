Глава Балашихи навестил семью погибшего участника СВО

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина посетили семью погибшего в ходе специальной военной операции защитника Родины Юрия Пименова. Встреча прошла в теплой, почти семейной атмосфере, наполненной поддержкой и заботой.

Юрий Пименов, родившийся в 1994 году, был примерным семьянином и патриотом. После получения среднего специального образования и прохождения срочной службы в армии он работал слесарем-сантехником. В 2022 году, после объявления частичной мобилизации, Юрий без колебаний отправился защищать Родину.

23 января 2023 года герой погиб, проявив мужество и героизм. За подвиг он был посмертно награжден орденом Мужества. В июле 2023 года в Балашихе на доме, где проживал Юрий, открыли мемориальную доску в его честь.

Екатерина, супруга героя, осталась одна с двумя детьми — сыном Матвеем и дочкой Богданой. Ее поддерживают родители, но утрата Юрия стала тяжелым ударом для всех. Во время визита Екатерина, скромная и самоотверженная, попросила не для себя, а для всех: обустроить рядом с домом современную детскую площадку.

«С главой округа Сергеем Юровым мы детально обсудим, как быстро можно выполнить это пожелание», — отметил Игорь Брынцалов.

В этом году Матвей Пименов идет в первый класс. В честь этого ему вручили рюкзак с канцелярскими принадлежностями, необходимыми для учебы. Также гости поздравили с прошедшим днем рождения дочку Юрия, Богдану.

«Эмоции от встречи зашкаливают и у меня, и у детей. Атмосфера была больше семейной, нежели официальной», — поделилась Екатерина Пименова.