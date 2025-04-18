Глава Балашихи и депутат Мособлдумы навестили семью ветерана СВО

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетили семью Владимира Бомбенкова, ветерана специальной военной операции, проживающую в микрорайоне Кучино. Они обсудили вопросы благоустройства микрорайона, в котором проживает семья. Предложения, озвученные Бомбенковыми, уже взяли в работу.

Владимир Бомбенков получил тяжелое ранение в январе 2023 года под Сватово, после чего был демобилизован. За проявленную отвагу его наградили орденом Мужества. После реабилитации в подмосковном центре «Ясенки» Владимир вернулся домой к семье.

Сергей Юров отметил, что региональный Фонд «Защитники Отечества» и администрация Балашихи поддерживают связь с Владимиром и его семьей, оказывая необходимую помощь. В частности, квартиру адаптировали для удобства Владимира, установили кухонный гарнитур и технику, подключили систему «умный дом».

Поддержка ветеранов осуществляется в рамках региональной программы «Герои Подмосковья», инициированной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Кроме того, в Балашихе действуют меры помощи и социальной адаптации для бойцов и ветеранов СВО.