Глава Ассоциации ветеранов СВО из Лобни принял участие во всероссийских сборах

Всероссийские сборы были приурочены к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. На мероприятии побывала делегация Ассоциации ветеранов СВО Московской области во главе с исполнительным директором Натальей Нестеровой.

В рамках сборов прошли тематические сессии по содействию в поиске пропавших без вести и увековечению памяти погибших бойцов специальной военной операции. Участники обсудили лучшие региональные практики. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и органами власти.

Наталья Нестерова рассказала, что руководителями отделений ассоциации в Подмосковье уже запущены и реализуются масштабные патриотические проекты. «Сборы — это площадка для обмена опытом, обсуждения проектов, которые уже стартовали, и будущих инициатив», — отметила она.

Лобню в составе делегации Подмосковья представлял руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников. Он участвовал в боевых действиях с 2022 года, командовал мотострелковой ротой.

Александр Бронников также был удостоен чести представлять Лобню на главном параде Победы в Москве. В связи с тяжелым ранением, полученным на фронте, он занял почетное место на трибунах под стенами Кремля.