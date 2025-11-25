Глава Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа провел встречу с волонтерами
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов посетил волонтерское объединения «Отчий Дом». Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества и поддержки участников специальной военной операции.
Волонтерский отряд «Отчий Дом» работает в округе уже не первый год. Участники плетут сети для техники, изготавливают костюмы «Леший» из натуральной мешковины для снайперов, «Кикимора» для разведчиков, «Гусарка» для штурмовых отрядов. Также мастерицы создают разнообразные маскировочные накидки на орудия и средства военной техники. Работа осуществляется в тесном контакте с бойцами СВО и с учетом их рекомендаций.
Ассоциация ветеранов СВО активно работает над тем, чтобы собрать необходимые ресурсы и помощь для своих боевых товарищей.
«Такие действия не только поддерживают участников СВО, но и создают крепкие связи между ветеранами. Чувство общности и поддержки важны для преодоления всех трудностей, которые они испытывают после службы», — подчеркнул Антон Иванов.