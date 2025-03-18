Гладков подтвердил подрыв автобуса с людьми в районе Графовки

Три мирных жителя пострадали утром 18 марта при атаке ВСУ на Краснояружский район Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие», — написал он.

По информации Гладкова, пострадали две женщины и мужчина. У них выявили баротравмы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой для амбулаторного лечения.

«Транспортное средство получило повреждения. Оперативные службы работают на месте», — заключил губернатор.

Таким образом, данные о налете дрона на служебный автобус, который ранее распространил один из Telegram-каналов, не подтвердились.