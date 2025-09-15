Гимназисты из Балашихи заняли третье место на фестивале беспилотных систем
Объединенная команда гимназистов из Балашихи под руководством тренера Михаила Бусыгина завоевала почетное третье место на Первом региональном фестивале беспилотных систем «Эра дронов», посвященном памяти Героя Российской Федерации Евгения Фадина. В соревнованиях приняли участие более 20 команд из различных городов Московской области.
Фестиваль собрал юных энтузиастов и специалистов в области беспилотных летательных аппаратов, предложив им испытания, требующие глубоких знаний и практических навыков управления современными дронами. В рамках программы участники соревновались в пилотировании FPV-дронов — аппаратов с системой первого лица — и в битве роботов, демонстрируя точность, скорость и стратегическое мышление.
Кроме соревновательной части, фестиваль включал выставку уникальной трофейной авиационной техники и мастер-классы по управлению и сборке беспилотных систем. Гости также получили возможность опробовать тренажеры для космонавтов и пилотов, что сделало мероприятие не только спортивным, но и образовательным.
Фестиваль «Эра дронов» посвящен памяти Евгения Фадина — Героя Российской Федерации, который с апреля по сентябрь 2023 года участвовал в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Евгений Фадин был назначен командиром группы БПЛА и проявил героизм, когда 7 сентября 2023 года, рискуя жизнью, вывел из-под обстрела автомобиль с комплектом беспилотников и личным составом. К сожалению, 8 сентября он погиб в Запорожской области. За мужество и самоотверженность Евгений Фадин посмертно был награжден высшей государственной наградой — званием Героя Российской Федерации.
Память о Евгении Фадине в Балашихе увековечена муралом и мемориальной доской в микрорайоне Салтыковка, а также «Партой Героя» в гимназии № 1, где обучался герой.
Успех команды гимназистов на фестивале «Эра дронов» — это не только результат усердных тренировок и талантов молодых пилотов, но и дань памяти и вдохновения, которое оставил после себя Евгений Фадин. Это событие способствует развитию технических навыков у школьников и популяризации современных технологий беспилотных систем в регионе.