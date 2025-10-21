Герою СВО помогли с трудоустройством в Раменском округе

Для бойца организовали ознакомительную экскурсию на предприятие «Восток-Сервис». Ветерану рассказали о преимуществах работы в компании.

Предприятия Раменского округа продолжают оказывать поддержку участникам СВО. Одному из бойцов предложили вакансию с достойной оплатой труда, социальными гарантиями и перспективами карьерного роста. Мужчине была рекомендована работа на предприятии «Восток-Сервис», которое специализируется на производстве инновационной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

Ветерану показали производственные мощности в компании, рассказали о применяемых технологиях и основных направлениях деятельности предприятия.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев подчеркнул важность адаптации вернувшихся военнослужащих к гражданской жизни. Он отметил, что опыт, знания и навыки, приобретенные на службе, будут востребованы в различных сферах деятельности.

«Будем продолжать поддерживать наших героев и помогать им найти свое место в жизни», — заявил Эдуард Малышев.