Герою спецоперации из Павловского Посада передали гуманитарную помощь

Доброволец Владимир Юртаев посетил родной город во время отпуска. Во время визита в Павловский Посад глава округа Денис Семенов встретился с ним, чтобы оказать необходимую помощь.

В октябре 2023 года житель Павлово-Посадского городского округа Владимир Юртаев принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Сегодня он несет службу в медицинской роте ВДВ, оказывая помощь своим товарищам.

Герою передали бронежилет, шлем и тактические наушники. «Помогать нашим героям, рискующим жизнью ради защиты страны, — это наш долг и честь», — отметил Денис Семенов.

Помимо службы Родине, Владимир активно занимается сохранением исторической памяти. Он уже неоднократно передавал экспонаты с передовой в Музей СВО, расположенный в Павловском Посаде. Каждый из этих предметов несет в себе частичку истории — свидетельства героизма и подвига наших солдат. Экспонаты помогают посетителям музея лучше понять значение событий и осознать цену мира, за который борются наши бойцы.

Председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов отметил, что такие люди, как Владимир являются гордостью страны и примером для всех.