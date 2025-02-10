Герой знаменитой фотографии августа 2008 года в Южной Осетии погиб в зоне СВО

Герой войны в Южной Осетии 2008 года Тасболат Ибрашев погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщило информагентство Sputnik .

Ибрашев прославился благодаря фотографии, на которой российский пулеметчик в одиночку преграждает путь колонне грузинской техники.

Его имя удалось узнать только через 11 лет благодаря депутату Госдумы Алдару Дамдинову.

Военнослужащий участвовал в спецоперации добровольцем с осени 2023 года, а погиб в начале февраля в Волчанске. В январе он отпраздновал на поле боя свой последний день рождения.

В январе в зоне спецоперации погиб медик-инструктор Алексей Павлов, спасший десятки бойцов. Смертельное ранение он получил, вытаскивая раненых из грузовика под минометным огнем.