Герой СВО провел урок мужества для школьников Богородского округа

25 марта на урок мужества для учащихся Центра образования № 29 приехал старший сержант, командир танка, ветеран специальной военной операции Виктор Шерстнев. Он поделился с ребятами историей своего жизненного пути.

Военнослужащий рассказал о том, как в студенческие годы участвовал в игре «Зарница», а затем стал чемпионом мира по танковому биатлону в 2018 году. Виктор поделился своими впечатлениями о службе, о том, как попал на СВО, и как, несмотря на полученные ранения, продолжает заниматься спортом благодаря огромной поддержке семьи.

«Важную роль в жизни человека играет семья, ее поддержка. Это всегда вдохновляет и дает силу в любых жизненных ситуациях», — отметил боец.

История Виктора Шерстнева вдохновляет: он занимается академической греблей. А еще в его жизненном багаже — прыжок с парашютом и восхождение на Эльбрус. Эти достижения стали возможны благодаря силе духа и настойчивости, даже после травм, полученных во время службы.

Школьники с большим вниманием слушали рассказ участника СВО. Встреча получилась одновременно волнительной и запоминающейся. Дети тепло поблагодарили военнослужащего.

На конкретном примере школьники увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества настоящего человека и гражданина своей страны.