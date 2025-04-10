Герой СВО из Химок занял пятое место на Кубке России по пулевой стрельбе

Спортсмен впервые участвовал в соревнованиях по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Кубок собрал представителей 17 регионов и прошел по нескольким дисциплинам.

Абдукодир Кушаков, участник специальной военной операции и житель Химок, выступил на Кубке России по пулевой стрельбе и занял пятое место. Соревнования проходили среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и собрали участников из 17 регионов страны.

«Во время выполнения боевого задания боец получил тяжелое ранение — лишился руки и ноги», — говорится в сообщении.

Несмотря на травму, Кушаков ведет активную жизнь, занимается спортом и участвует в соревнованиях.

Для него это был первый опыт участия в состязаниях по пулевой стрельбе. Он отметил, что останавливаться на достигнутом не планирует. В числе его достижений — восхождение на Эльбрус, а в ближайших планах — новые спортивные цели. Кроме того, в 2024 году он присоединился к Ассоциации ветеранов СВО.

Кубок России включал восемь дисциплин. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов, в том числе паралимпийцы, победители и призеры чемпионатов мира. Программа включала упражнения по стрельбе из винтовки и пистолета на дистанциях 10, 25 и 50 метров, с использованием пневматического и малокалиберного оружия.