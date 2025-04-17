Герой с передовой. Боец СВО будет работать на благо Подмосковья

Боец СВО Рашид Галиуллин стал участником программы «Герои Подмосковья». После начала СВО он добровольно отправился на фронт. В июле 2023 года, во время боев под Кременной и Сватово, украинские силы попытались захватить позиции 3-й мотострелковой дивизии. Рашид и его сослуживцы отбивали атаки и держали оборону. За проявленное мужество бойцу из Ленинского округа вручили «Золотую звезду» Героя России.

Вернувшись домой, Рашид решил принять участие в образовательной программе «Герои Подмосковья», которая помогает бойцам СВО освоить новые навыки и подготовиться к работе в органах власти и государственных структурах. Он стал первым участником от Ленинского округа.

«Это что-то новое. До этого я отучился и работал на складе, был бригадиром», — поделился Галиуллин.

Программа рассчитана на людей с высшим образованием и управленческим опытом. Те, кто сейчас находится на службе, могут попасть в резерв и пройти обучение позже. Чтобы попасть на программу, нужно заполнить анкету, написать эссе, пройти тест и собеседование. На каждом этапе участнику помогает наставник — кто-то из представителей областного правительства или главы округов.

«Он уже очень много делает для наших ребят. Очень важно показывать своим примером, что все возможно. Лучше наших героев с этой задачей никто не справится», — прокомментировал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

После обучения нужно сдать экзамен, а затем пройти стажировку в органах власти. Подать заявку можно до 30 апреля, а учеба начнется в сентябре.