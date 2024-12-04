Герой России Руслан Кокшин рассказал о своем подвиге школьникам Одинцова

День Героев Отечества будет отмечаться в России 9 декабря. Накануне праздника мы расскажем о тех, кто своими поступками показал пример подлинного служения Родине. Один из таких людей — Руслан Кокшин.

В 2002 году, во время Второй Чеченской кампании, разведгруппа Руслана Кокшина подверглась обстрелу со стороны грузинских боевиков. Мужчине удалось вывести сослуживцев из-под огня, а затем долгое время сдерживать превосходящие силы противника до подхода резервных отрядов.

Шестерых боевиков взяли в плен, было захвачено большое количество оружия и взрывчатых веществ, а также документальных материалов, которые впоследствии были использованы на суде в отношении задержанных наемников.

Чтобы память о подвиге Руслана Кокшина сохранилась в истории, в Одинцовской лингвистической гимназии в честь военнослужащего установили парту героя. По словам педагогов, сидеть за этой первой партой — большая гордость для учеников. В канун Дня Героев Отечества Герой России приехал в школу, чтобы пообщаться с ребятами.

О своем подвиге Руслан Кокшин рассказывает по-военному сухо. В тот день были ранены и даже убиты несколько его товарищей. За вклад в безопасность и целостность страны Руслан Кокшин удостоен звания Героя России. Сам боец скромно считает победу в том бою общей заслугой.

«Ни грамма не дрогнули, не отступили назад, не побоялись, а это были солдаты срочной службы, пацаны по 19 лет, которые вышли против профессионально подготовленных наемников. Это самая большая гордость, и ее олицетворением стала эта награда», — поделился Руслан Кокшин.

Сейчас герой активно помогает бойцам специальной военной операции. Часто приезжает на передовую, занимается отправкой гуманитарной помощи и общается с теми, кто ежедневно рискует жизнью для защиты родины.